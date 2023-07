Per 73% delle imprese di Milano la M4 porterà benefici economici

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Il 73% delle imprese di Milano ritiene che il prolungamento della linea 4 della metropolitana che sarà inaugurato martedì prossimo fra Linate e San Babila - e poi con il successivo ampliamento del percorso - avrà un impatto economico positivo. Percentuale che arriva all'87 tra gli operatori che risiedono nelle vicinanze della M4 dove si sono verificati disagi per la cantierizzazione che ora persistono in particolare nell'area Sant'Ambrogio-De Amicis.

A rilevarlo è un sondaggio realizzato da Confcommercio Milano al quale hanno risposto complessivamente 768 imprese, di cui l'80% nell'area milanese.

I settori dove la ricaduta sarebbe maggiormente positiva sono ricettività (82%), ristorazione (81%) e dettaglio non alimentare (79%). L'incremento del giro d'affari viene valutato entro il 10% dal 57% delle imprese milanesi.

Il giudizio sull'impatto economico positivo della M4 che da Linate arriva nel centro di Milano resta (56%) tenendo anche in considerazione le opinioni espresse nel sondaggio dalle attività fuori il capoluogo.

Per il 54% delle attività cittadine il collegamento diretto Linate - centro Milano avrà anche benefici in termini di maggiore attrattività turistica per l'area dove risiede l'impresa, percentuale che sale al 58% per quelle vicine alla M4.

Nonostante il collegamento Linate-piazza San Babila in meno di un quarto d'ora, per le imprese resta fondamentale anche rafforzare il collegamento con Malpensa: l'89% di quelle che hanno risposto al sondaggio vorrebbe l'alta velocità.

"Le imprese del terziario milanese - afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - si aspettano un impatto economico positivo che potrebbe alleviare le perdite e i disagi subiti per i cantieri aperti in questi anni. Il prossimo obiettivo - conclude - è collegare Malpensa con l'alta velocità per una Milano sempre più globale". (ANSA).