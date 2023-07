M5s Lombardia, 'Fdi ritiri mozione contro le carriere alias'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Il M5s Lombardia, in vista del Consiglio regionale di martedì, chiede che venga ritirata "l'ennesima vergognosa mozione di Fratelli d'Italia" che impegna la giunta a "intervenire contro la diffusione dei regolamenti scolastici sulla carriera alias".

"Aspettano la chiusure delle scuole per portare in Aula una mozione infame che avrebbe mobilitato studenti delle scuole secondarie e delle università - commenta la consigliera del M5s Paola Pizzighini - ma se pensate che non esista un'opposizione vi sbagliate".

Martedì prossimo, a margine della seduta di Consiglio regionale, il M5s parteciperà a un presidio organizzato da Acet (Associazione per la cultura e l'etica transgenere) e a cui prenderanno parte, tra le altre, anche associazioni come Agedo, che rappresenta i genitori omosessuali e Cig Arcigay.

Secondo Pizzighini "per loro è sempre una questione di supremazia. Dopo averci spiegato che hanno amici gay che trattano come fossero normali, ora cercano di normalizzare i ragazzi affetti da disforia - conclude - cercando di abolire la carriera alias nelle scuole e università che l'hanno adottata.

Unico strumento che tutela e accompagna questi giovani nel difficile e spesso doloroso percorso". (ANSA).