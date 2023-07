Lombardia leader in Europa, ma calano le imprese artigiane

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - La Lombardia si conferma Regione leader in Europa nella crescita 2019-2023 sotto diversi aspetti: in primis per il Pil che con un +5% stacca le varie concorrenti come Fiandre - unica a tenere il confronto con un +4% -, Baviera, Catalogna, Renania e altre. Ma anche sul fronte degli investimenti e dell'export si attesta in prima linea con una crescita a doppia cifra rispettivamente del +25% e del +28%.

Nota stonata la perdita del 3,6% di imprese artigiane.

Sono alcuni dei dati presentati durante il consiglio di Cna Lombardia che si è tenuto ad Adro, nel Bresciano, alla presenza, tra gli altri, del presidente della commissione Finanze della Camera Marco Osnato (FdI) e del vicepresidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Misiani (Pd).

"Il quadro che abbiamo di fronte è cambiato - afferma il presidente di Cna Lombardia Giovanni Bozzini -. Alcuni elementi di fibrillazione si sono allentati, e la sensazione di caos è stata sostituita dalla percezione di un cammino accidentato, denso di incognite, ma dotato di prospettive di sviluppo".

Non tutti gli indicatori sono positivi. Oltre al calo delle imprese artigiane, anche i consumi sono in lenta ripresa tanto che la crescita prevista nel trend 2019-2023 è pari allo zero.

Anche le nuove imprese iscritte sono in leggera flessione tra gennaio e marzo 2023, -2,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Inoltre la capacità di spesa delle istituzioni regionali dei competitori europei è stata di gran lunga superiore a quella della Lombardia. Il livello di spesa pro-capite della Regione è circa la metà di quello dei tre maggiori Lander tedeschi (2.800 euro rispetto a 5.499 euro). Il divario è importante anche nella spesa in conto capitale: la Baviera nel 2021 ha speso per gli investimenti il 2,1% del pil, la Lombardia lo 0,5%. (ANSA).