Estorceva denaro ad un anziano parroco a Pavia, arrestato

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Taglieggiava un anziano parroco di una chiesa del centro storico di Pavia. Per questo, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato per tentata estorsione un quarantenne italiano.

Il sacerdote, per il timore di ritorsioni a fronte delle pressanti richieste, aveva già versato 20mila euro nei mesi scorsi e si era visto danneggiare la propria auto.

Il parroco, che aveva già presentato denunce, nell'ultima occasione ha avvertito i poliziotti che hanno arrestato l'estorsore. Quest'ultimo dovrà rispondere anche degli altri episodi, sempre ai danni del sacerdote. (ANSA).