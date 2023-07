E' ufficiale, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Ora è ufficiale, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia Mönchengladbach", spiega la società sul proprio sito. Figlio di Lilian, ex difensore di Juventus e Parma tra le altre, Thuram ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2028, dopo essersi liberato a parametro zero dal club tedesco. (ANSA).