Alla Villa Reale di Monza i muri dipinti da Banksy

La Villa Reale di Monza ospita da questo weekend i grandi muri dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles.

L'esposizione 'Banksy. Painting Walls', fino al prossimo 5 novembre, è curata da Sabina de Gregori.

Il muro più importante pesa sette tonnellate, è conosciuto come Season's Greetings, ed è apparso a Port Talbot, in Galles, nel dicembre 2018. È ritratto un ragazzino che denuncia l'emergenza ambientale in una delle città più inquinate al mondo.

L'esposizione, nell'Orangerie, è prodotta da Metamorfosi Eventi con SM.Art, WeAreBeside e Consorzio Parco e Villa Reale.

