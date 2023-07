A ottobre Pd Lombardia voterà per rinnovare segretario regionale

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - In Lombardia a ottobre si voterà per il rinnovo dell'assemblea regionale del Pd e per scegliere il successore del segretario regionale Vinicio Peluffo.

L'elezione, in ragione delle modifiche dello Statuto nazionale del 2019, è riservata ai soli soci iscritti come per i Circoli e i congressi provinciali.

La decisione è stata votata all'unanimità dall'assemblea regionale dem questa mattina a Melzo, nel milanese, e servirà adesso il semaforo verde della Direzione.

Peluffo, nella sua relazione (anch'essa approvata all'unanimità, ndr), ha sottolineato come sia emersa la volontà, nel confronto con i segretari di federazione, di svolgere i congressi Pd contestualmente, sia quello regionale, sia quelli che riguardano i Circoli e i livelli provinciali.

"Sono convinto che dobbiamo utilizzare la prima data utile, all'inizio di ottobre, consentendo uno svolgimento ordinato delle scadenze congressuali" ha detto Peluffo.

Questo anche "per avere tutto il mese di settembre per i momenti di confronto" e per mettere il gruppo dirigente che verrà eletto nei congressi nelle condizioni "di preparare adeguatamente gli appuntamenti elettorali che abbiamo di fronte". (ANSA).