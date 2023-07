A Milano bando per tre ex caselli in concessione per 12 anni

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Il Comune di Milano aprirà una gara pubblica per assegnare in concessione per 12 anni tre ex caselli di sua proprietà. Si tratta dei due ex dazi di piazza Cinque Giornate e del casello est di piazza XXIV Maggio.

La delibera che detta le linee di indirizzo della procedura ad evidenza pubblica è stata approvata dalla giunta di Palazzo Marino e prevede l'assegnazione degli spazi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli spazi dei tre caselli sono destinati ad attività espositive, commerciali e di ufficio. Ai 60 punti previsti per l'offerta tecnica se ne aggiungono un massimo di 40 per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i 140 metri quadri di ciascun casello di piazza Cinque Giornate, si parte da 41.618 euro di canone annuo, mentre per i 335 metri quadri dell'ex dazio est di piazza XXIV Maggio, il canone annuo posto a base d'asta è di 44.987 euro.

Una volta assegnati i punti dell'offerta tecnica e stabilita una graduatoria, la commissione aggiudicatrice aprirà le buste con l'offerta economica e sarà stilata la classifica definitiva.

"Il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune - spiega l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte - prosegue anche per le antiche porte di Milano. I caselli raccontano la storia di Milano e anche se hanno perduto la loro originaria funzione, possono essere riconnessi con la vita quotidiana della città".

L'obiettivo del bando è che la valorizzazione sociale e culturale dei caselli accompagni quella economica. Nella gara, conclude Conte, è infatti previsto che tra gli elementi che concorrono a valutare il progetto vi sia l'insediamento di attività e funzioni aggiuntive di tipo aggregativo o culturale che favoriscono l'attrattività e l'accessibilità degli spazi.

