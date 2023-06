Violenze di Capodanno a Milano, legale di Fatah: 'È innocente'

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Questa condanna arriva inaspettata, il mio assistito è completamente estraneo ai fatti e ricorreremo in Appello". A parlare all'ANSA è Irene Galatola, l'avvocato di Abdel Fatah, il 20enne egiziano condannato a 3 anni e 10 mesi con l'accusa di aver fatto parte del gruppo che la notte di Capodanno 2022 ha abusato sessualmente di due ragazze in piazza Duomo a Milano. Assieme a Fatah il gup Marta Pollicino ha condannato a 4 anni e 10 mesi il 19enne Mahmoud Ibrahim. "Al mio assistito non vengono ascritte condotte materiali ma l'accusa ritiene che la sua presenza in prossimità del gruppo avrebbe rafforzato l'azione", ha continuato l'avvocato Galatola, che difende Fatah assieme a Raffaele Di Monda. "Fatah continua a sostenere la propria estraneità ai fatti e noi certamente andremo fino in fondo". (ANSA).