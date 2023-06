Un quintale di hashish a casa e in magazzino, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia con 100 chili di hashish che nascondeva in un magazzino e in un appartamento a Milano.

Ambrogio Lofrano, con precedenti specifici, è stato individuato dalla squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria a seguito di un'indagine partita dalle segnalazioni dei residenti, preoccupati dall'aumento dello spaccio in zona. Gli approfondimenti della polizia hanno consentito di arrivare ieri al 34enne, che è stato visto entrare in un magazzino in via della Commenda, dal quale è poi uscito dopo circa un'ora. All'interno, nascosti sotto materiale edile, c'erano panetti di hashish per oltre 73 chili. Nel suo appartamento in piazzale Dateo, inoltre, sono stati scoperti altri 27 chili della stessa sostanza e 420 grammi di cocaina.

