Sì dai big delle assicurazioni al salvataggio di Eurovita

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Il cda di UnipolSai ha approvato l'adesione della compagnia allo schema di salvataggio a tutela degli assicurati di Eurovita, insieme a Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita e Poste Vita. Gli accordi definitivi con le banche distributrici necessari per tutelare gli assicurati di Eurovita saranno perfezionati, in collaborazione con le istituzioni, nei congrui tempi tecnici.

L'operazione, che si articolerà in successive fasi, sarà subordinata all'ok delle autorità di vigilanza e rappresenta un segnale forte di impegno dei principali gruppi assicurativi operanti in Italia a tutela del mercato e della clientela di Eurovita. (ANSA).