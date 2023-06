Rider investito da un'auto a Brescia, è in terapia intensiva

(ANSA) - BRESCIA, 30 GIU - Un rider di 52 anni è stato investito da un'auto a Brescia e si trova in ospedale in terapia intensiva. L'auto sarebbe passata con il semaforo rosso travolgendo il ciclista.

"Come sindacato siamo da tempo impegnati nella richiesta di ampliamento dei diritti dei lavoratori del settore. Nonostante la conquista di alcune garanzie come la obbligatorietà per le aziende di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione come caschetti e divise idonee continuiamo a registrare incidenti gravi e mortali" commenta il sindacato Filt Cgil. (ANSA).