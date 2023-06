Record turisti per i laghi della Lombardia, 60% sono stranieri

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Sono stati 767.947 i turisti giunti sui laghi lombardi nel primo quadrimestre 2023, di cui il 60% stranieri e perlopiù tedeschi, in aumento rispetto alla percentuale (55%) registrata nel 2019, anno record del turismo.

In crescita è anche la permanenza media dei visitatori, che passa da 2,5 a 3,2 notti.

Se gli arrivi sono stati 767.947, le presenze sono state pari a 2.454.015. Il tasso di crescita rispetto al 2019 è pari al 11% per gli arrivi, mentre per le presenze si arriva al +39%.

I numeri sono stati diffusi dall'assessore al Turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali. L'apprezzamento dei laghi lombardi è riscontrabile anche online. Il livello di soddisfazione degli utenti si attesta sul valore positivo dell'87,4 su 100, un dato superiore a quello registrato nel 2022 e al sentiment complessivo della Regione Lombardia per il periodo gennaio-maggio 2023, pari al 85,6.

I luoghi più apprezzati risultano essere il Castello di Sirmione ed il Lungolago di Lecco. "Si conferma il fascino dei nostri laghi, destinazioni che competono con le mete 'big' nazionali come Roma, Venezia e Firenze", commenta Mazzali.

"Accogliamo con grande piacere tutti i turisti stranieri che scelgono la nostra Regione, che offre loro strutture ricettive e servizi di altissima qualità. Ma con altrettanta consapevolezza - conclude - invito i turisti italiani a trascorrere le vacanze in Lombardia, tra vigneti, castelli, colline, montagne e 4.000 km di piste ciclabili che costeggiano fiumi e boschi, attraversando le nostre meravigliose città d'arte". (ANSA).