L'Inter saluta Skriniar, 'sei anni di soddisfazioni'

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni: si conclude qui l'avventura di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter". Così il club nerazzurro saluta, in una nota pubblicata sul proprio sito, il difensore slovacco che si trasferirà al Paris Saint-Germain a parametro zero. "All'Inter dall'estate 2017, Skriniar è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita dell'Inter, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista di cinque trofei nelle ultime tre stagioni", aggiunge il club nerazzurro. "Uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: questi i trofei vinti da Skriniar con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 246 presenze e 11 gol nelle sue sei stagioni. A Skriniar vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista", conclude l'Inter. (ANSA).