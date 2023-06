Immobili inutilizzati per studentati, in Lombardia mozione Avs

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Usare degli immobili inutilizzati per realizzare studentati pubblici. È quanto chiede una mozione presentata dal consigliere regionale lombardo di Avs Onorio Rosati, e firmata anche dall'esponente Pd Paolo Romano, che verrà discussa nella prossima seduta di Consiglio regionale del 4 luglio.

La mozione ha preso forma dopo che lo scorso mercoledì 21 giugno Ilaria Lamera, la prima studentessa a protestare in tenda contro il caro-affitti davanti al Politecnico di Milano, aveva chiesto la conversione in studentato pubblico del complesso dell'Ospedale Militare di Baggio.

In Lombardia, sottolineano da Avs, sono presenti 5.211 posti-alloggio disponibili per studenti "a fronte di 123.184 studenti fuori provincia, con una copertura del 4,23% inferiore alla media nazionale".

Nella mozione Rosati invita la giunta a mappare tutti gli stabili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati e ad attivarsi con il ministero della Difesa per "chiedere la messa a disposizione da parte del governo degli stabili sottoutilizzati o inutilizzati" di tutti gli edifici militari individuati in Lombardia.

Non solo, tra le richieste c'è anche quella di stabilire ex ante un numero di posti letto destinati al diritto allo studio, da stabilire con le università e le rappresentanze studentesche e prevedendo che non possano costare più della trattenuta della borsa di studio. (ANSA).