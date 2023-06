Finti clienti rubano abiti per 10mila euro da D&G a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Furto da 10mila euro nel negozio Dolce e Gabbana in centro a Milano. Alle 19.30 di ieri 4 persone sono entrate nello store in corso Venezia fingendosi clienti interessati all'acquisto e dopo aver distratto il commesso con una serie di domande, sono entrati altri 4 complici che hanno portato via 6 pantaloni, 6 magliette, 3 camicie e 2 felpe. Il gruppo è riuscito a scappare prima dell'arrivo della polizia.

(ANSA).