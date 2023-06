Covid: in Lombardia un solo paziente in terapia intensiva

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Ad oggi in Lombardia risulta soltanto un paziente ricoverato in terapia intensiva per il Covid. Sono invece 24 le persone ricoverate con sintomi, ma non in terapia intensiva.

Tra il 28 e il 29 giugno si è registrato un aumento di 29 casi positivi in provincia di Milano, di cui 10 in città.

Incremento di sei casi nella provincia di Monza-Brianza.

Dall'inizio della pandemia sono 46.068 i decessi in Lombardia, 4.119.884 i pazienti dimessi guariti e 4.166.499 i casi positivi totali. (ANSA).