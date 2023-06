Coldiretti: a Pavia Silvia Garavaglia è la nuova presidente

(ANSA) - PAVIA, 30 GIU - È Silvia Garavaglia la nuova presidente di Coldiretti Pavia. L'imprenditrice agricola di Gropello Cairoli (Pavia) è stata eletta a larghissima maggioranza durante l'assemblea provinciale che si è svolta alla Fondazione Riccagioia di Torrazza Coste (Pavia) in Oltrepò Pavese e alla quale hanno partecipato i presidenti di sezione di Coldiretti Pavia e il direttore regionale di Coldiretti Lombardia, Giovanni Benedetti. Silvia Garavaglia succede a Stefano Greppi.

"Voglio ringraziare prima di tutto il presidente Greppi per il contributo fondamentale che ha saputo dare a Coldiretti Pavia in questi anni - ha sottolineato Silvia Garavaglia subito dopo l'elezione -. Un grande lavoro, a cui intendo dare continuità fin dall'inizio del mio mandato. Ringrazio tutti i per la fiducia che mi è stata data e sono sicura che tutti insieme continueremo a lavorare per portare a compimento quel progetto che ha cambiato il volto dell'agricoltura italiana, facendo diventare Coldiretti un punto di riferimento per l'intero Paese". (ANSA).