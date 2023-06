Pubblicato il secondo album rap del milanista Leao

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Secondo album per Rafael Leao, che sotto lo pseudonimo di Way45 ha pubblicato il suo nuovo disco da rapper. 'My life in each verse' è il titolo della raccolta di brani, 17 in tutto, tra cui anche una traccia in italiano. Il portoghese del Milan aveva pubblicato in precedenza l'album Beginning, capace di trovare un buon riscontro di pubblico. In entrambi i casi, i testi delle canzoni raccontano il percorso di crescita e il cammino (Way) di Leao nel quartiere di Lisbona che ha fatto da cornice alla sua adolescenza e il cui prefisso di codice postale è, appunto, il 45. (ANSA).