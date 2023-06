Parchi sotto controllo a Pavia con 10 nuove telecamere

"Puntiamo molto sulla videosorveglianza in città: è un sistema di controllo che fa crescere la percezione di sicurezza da parte degli abitanti". Così oggi Pietro Trivi, assessore comunale a Pavia con delega alla sicurezza e alla polizia locale, ha commentato l'entrata in funzione di 10 nuove telecamere, 5 fisse e altrettante mobili, destinate ai parchi.

"Sono zone che ci sono state segnalate direttamente dai cittadini - ha spiegato Trivi -. Luoghi solitamente frequentati da bambini e famiglie dove, a volte, si sono verificati episodi spiacevoli". I sistemi di videosorveglianza controlleranno le aree di via Moruzzi e viale Campari, il Castello Visconteo e il parco Rossignoli.

"Le abbiamo acquistate - ha aggiunto l'assessore - grazie a un bando emesso nel 2022 da Regione Lombardia. Il costo complessivo è di 66mila euro: 53mila a carico della Regione, 13mila investiti dal Comune".

Con l'arrivo di questi nuovi strumenti sale a 154 il numero di telecamere di sorveglianza presenti a Pavia, alle quali vanno aggiunte altre 6 ai semafori e 14 'foto-trappole' mobili.

"Stiamo cercando di migliorare la qualità delle immagini, con nuove telecamere e potenziando il server, per garantire sempre più sicurezza ai cittadini", ha spiegato Flaviano Crocco, comandante della polizia locale di Pavia. (ANSA).