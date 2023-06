Nordio: 'La situazione al Beccaria è critica'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "La situazione nel carcere minorile del 'Beccaria' sappiamo che è particolarmente critica. La nostra attenzione su questo settore, soprattutto in quello minorile, è massima; naturalmente abbiamo a che fare con quelle che sono le limitazioni della nostre risorse ed è inutile che spieghi quanto queste siano limitate". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del Question time al Senato.

Per quanto riguarda il corpo di polizia penitenziaria "si fa presente che l'organico dell'istituto penale 'Beccaria' è stato determinato in 71 unità; 71 unità di polizia giudiziaria a fronte della presenza di 38 detenuti, significa un rapporto particolarmente significativo, di 1,87. Ciononostante, le criticità rimangono".

A porre la domanda al ministro in Aula era stato il senatore del Pd Alfredo Bazoli. "Quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro della Giustizia intende intraprendere - aveva chiesto Bazoli - per stabilizzare la direzione e porre fine alle numerose criticità dell'istituto penale minorile Beccaria di Milano denunciate pubblicamente e a più riprese dal Garante dei detenuti dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano". (ANSA).