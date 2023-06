Milan, visite mediche per Loftus-Cheek

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Mattinata di visite mediche in una clinica in centro a Milano per Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese che, atterrato ieri sera a Linate, si è sottoposto ai consueti controlli prima di formalizzare il proprio passaggio al Milan. Il calciatore del Chelsea, 27 anni, nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma su un contratto con i rossoneri sino al 2028. (ANSA).