False ricette per procurarsi la morfina, medico arrestato

(ANSA) - COMO, 29 GIU - Un medico di guardia, del servizio di continuità assistenziale di Como, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, truffa ai danni dello Stato e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e prescrizioni abusive.

A darne notizia è oggi la Provincia di Como.

Secondo la Procura, il medico 42enne, ora in carcere, negli ultimi due anni avrebbe approfittato del contratto con Ats in qualità di guardia medica, per procurarsi circa 8.500 dosi di morfina, intestando le ricette mediche agli anziani genitori che sarebbero stati malmenati al rifiuto di recarsi in farmacia a ritirare lo stupefacente. Il quantitativo sproporzionato di morfina prescritta ai due pensionati (dieci volte la quantità di una prescrizione media), ha fatto ritenere agli investigatori che fosse destinata allo spaccio. (ANSA).