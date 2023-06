Al Milano Latin Festival aprono Santos e domenica Montaner

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Parte con due concerti il Milano Latin Festival domani l'inaugurazione con Romeo Santos, domenica con Ricardo Montaner. La rassegna prosegue fino al 29 luglio.

Il re della bachata, come viene chiamato Santos (6 dischi d'oro 2 di platino), ha debuttato con gli Aventura, il gruppo che con il brano Obsesión ha 'sdoganato' appunto questo genere musicale rendendolo un fenomeno universale. Sul palco porta tutti i brani del suo ultimo album - Formula vol. 3, uscito nel 2022 - e i più grandi successi.

Il weekend di debutto prosegue, sabato, con una grande festa per celebrare il compleanno del Festival latino: per l'occasione - spiegano gli organizzatori - ingresso gratuito per tutti fino alle 20 e "un freschissimo e divertente" Schiuma party.

Animazione in tutte le piazze: Cuba, Santo Domingo e Urban.

Per domenica altro show: per la prima volta in Italia, il cantante e musicista argentino-venezuelano, con nonna siciliana, Ricardo Montaner, che ha venduto oltre 25 milioni di copie dei suoi album, si esibirà nella Ticketmaster Arena del Mlf 2023 per l'unica data italiana del suo 'Te Echo De Menos Tour'. Proprio per l'origine italiana, l'artista ha dichiarato di "tenere moltissimo" a questo concerto. (ANSA).