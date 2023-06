A Legnano torna l'evento 'Novella 2000 Virgo Tv Award'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Villa ReNoir, a Legnano, ospiterà lunedì 3 luglio l'evento 'Novella 2000 Virgo tv Award', rinviato a giugno per la scomparsa di Silvio Berlusconi. E proprio all'ex premier sarà dedicata questa quarta edizione della manifestazione organizzata da Novella 2000, per la "fondamentale importanza da lui rivestita nell'ambito della televisione italiana".

Durante l'evento, che ha cadenza biennale, sul red carpet sfileranno, secondo quanto annunciano gli organizzatori, i volti più noti del piccolo schermo, che ritireranno i premi per alcuni dei programmi tv più amati dal grande pubblico, fra cui 'Tale e Quale Show', 'Striscia La Notizia', 'Dalla parte degli animali'.

'Ballando con le Stelle', 'Porta a Porta', 'Uno Mattina in Famiglia' e 'Storie Italiane'. Verranno assegnati anche alcuni 'Premi alla carriera', dedicati a personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della tv, della musica e del cinema.

La votazione da parte dei lettori della testata è durata quasi due mesi. Saranno premiati anche personaggi dello showbusiness e diversi imprenditori, simboli del Made in Italy nel mondo. La serata sarà condotta da Beppe Convertini e Iva Zanicchi. Interverrà anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. (ANSA).