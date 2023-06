Vandalizzato dopo un giorno il murale di Berlusconi a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - E' stato vandalizzato con scritte offensive il murale che ritrae Silvio Berlusconi, un'opera dell'artista aleXsandro Palombo che era apparsa ieri mattina in via Volturno, nel quartiere Isola a Milano, davanti allo stabile dove il l'ex premier è cresciuto.

L'opera raffigura il Cavaliere in abito di colore blu e cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta 'Self-Made Man', nell'altra mano un pennello con cui 'ha affisso' una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023'.

Le frasi ingiuriose, ha spiegato l'artista, sono state subito cancellate dai residenti. (ANSA).