Torna la 'Como Lake Cocktail Week', coinvolti i 30 migliori bar

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Dal 28 giugno al 4 luglio la mixology internazionale si ritrova sulle sponde lariane per la quarta edizione della Como Lake Cocktail Week, coinvolgendo i 30 migliori cocktail bar del lago. L'evento - patrocinato dai comuni di Como e Cernobbio, Confindustria e Confcommercio - si snoda in un percorso multisensoriale tra hotel di lusso, storici street bar e ristoranti stellati. Il tema 2023 - "A Ticket to… From Lake Como to all over the World" - è un invito a scoprire il territorio secondo una visione sempre più internazionale, come destinazione di alto livello del settore business e lifestyle.

Rinnovano la presenza i più importanti hotel del posto: da Villa d'Este al Grand Hotel Tremezzo e Villa Passalacqua, new entry insieme all'hotel Musa Lago di Como. Dal Grand Hotel Victoria di Menaggio, passando per il ristorante Una Finestra sul Lago e il suo nuovo Onda Cernobbio, fino al bucolico Scalo Craft Drink di Cremia. Sulla sponda di levante, la storica Villa Serbelloni di Bellagio, il Filario Hotel & Residences di Lezzeno, Il Sereno di Torno e il Mandarin Oriental, Lago di Como di Blevio. In città si aprono per la prima volta i giardini del Palace Hotel, la Terrazza 241 dell'Hilton e Piazzetta Lake Como di Cernobbio, il nuovo tapas & cocktail bar del gruppo Cookerz, nato in partnership con il retailer di lusso Tessabit. Fino al dehors del Posta Design Hotel e al rinnovato Kincho nel giardino dello Sheraton Lake Como che, lunedì 3 luglio, ospiterà la Cocktail Competition. Non manca il cuore pulsante della movida comasca.

Per preparare il proprio Signature Cocktaili 30 members avranno a disposizione una selezione dei migliori spirits alcolici e analcolici del mercato.

"Il tema guida - spiega Annalisa Testa, fondatrice delle Cocktail Week del Lago di Como e di St. Moritz - è un invito a portare in ogni angolo del pianeta il brand Lake Como, un invito a scoprire. Nel viaggio scopriamo una metafora perfetta della nuova edizione e degli obiettivi che vogliamo raggiungere: promuovere il territorio del Lago di Como in una visione sempre più internazionale". (ANSA).