Sindaco Sala: per Pnrr vera preoccupazione è l'aumento dei costi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Sullo spendere i fondi del Pnrr "ci sono due problematiche. Da un lato la qualità delle gare, perché a volte di fronte a una massa così importante non sono uscite regole sempre precise. La vera preoccupazione è però quella dell'aumento dei costi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della sottoscrizione di un protocollo con il comando provinciale della Guardia di Finanza, proprio per la tutela dei fondi del Pnrr.

Quella dell'aumento dei costi "è una preoccupazione significativa, perché mediamente sono aumentati di circa il 30%. Per cui stiamo monitorando gara dopo gara - ha proseguito -. Io non vedo un problema gigantesco però bisogna accelerare perché sarebbe un vero peccato buttare via anche una minima parte di questa opportunità".

Un aumento dei costi del resto "lo stiamo vedendo anche sui progetti delle Olimpiadi perché rispetto alla pianificazione iniziale le opere costano molto di più - ha detto -. Questo è un tema molto delicato però se non ci fossero i finanziamenti del Pnrr e quelli europei oggi l'economia della città ne risentirebbe, perché soprattutto l'aumento dei tassi di interesse può frenare l'imprenditoria".

"La richiesta che abbiamo fatto al ministro Fitto quando l'abbiamo incontrato e anche quella che fa Anci - ha concluso Sala -, è quella se ci sono residui di fondi che vadano ai Comuni perché sono in grado di investire con più rapidità".

