Sala, sul numero di nuove licenze taxi si può trattare

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ieri della necessità di avere circa 1000 taxi in più in città per cercare di far fronte alle continue carenze di auto bianche in città.

"Il tema è trovare una soluzione, ragioniamoci - ha spiegato oggi a margine della sottoscrizione di un protocollo con il comando provinciale della Guardia di Finanza -. Può esserci una trattativa, però che ne servano di più credo che tutti possiamo condividerlo".

Già oggi o comunque in questi giorni dovrebbe esserci un primo incontro con Regione Lombardia sul tema. "Noi non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, però se faccio un'analisi dei messaggi che mi arrivano dai cittadini milanesi, ovviamente c'è il tema della sicurezza ma la mancanza di taxi è una sensazione diffusa tra i cittadini - ha proseguito -. Noi non diciamo che servono per forza 1000 licenze in più ma al momento siamo delusi dalla risposta che abbiamo avuto sul bando per le doppie guide", a cui hanno aderito pochi tassisti. Quindi così "il tema si ripresenta in continuazione. Capisco che i tassisti abbiamo le loro lamentele ma c'è un punto fondamentale: la città non è più quella di 15 anni fa, il turismo è raddoppiato, è una città che si muove molto di più - ha concluso Sala - e non credo che si possa avere nostalgia nemmeno nell'interesse dei tassisti di quella che era la Milano di prima". (ANSA).