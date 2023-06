Sala, 'prolungare orario metro non è soluzione a carenza taxi'

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non sarebbe una soluzione quella di far funzionare più a lungo la metropolitana la sera e nei weekend per sopperire alla mancanza di taxi in città. Una soluzione che ha suggerito anche la categoria dei tassisti. "lo ricordo bene, perché ero direttore generale del Comune, quando Letizia Moratti fece un test per verificare l'utilizzo di un'ora in più della metropolitana - ha spiegato Sala a margine della sigla di un protocollo con il comando provinciale della Guardia di Finanza - Il test era stato estremamente deludente perché i numeri erano stati molto bassi e non valeva in termini di costi beneficio".

"Certamente non ce l'ho con i tassisti perché capisco che fanno un lavoro non semplice, capisco anche che hanno tempi morti ma quello che noi sosteniamo è che quello della mancanza di auto non è un problema dei singoli momenti - ha proseguito -.

Sono passato casualmente nella zona della stazione Centrale e alle 22:30 c'è una fila lunghissima". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se un test sul funzionamento della metropolitana più a lungo la sera e dei weekend si potrebbe rifare, Sala ha risposto che "si può anche rifare ma noi conosciamo i livelli di utilizzo della metropolitana e conosciamo i costi, sul trasporto pubblico i biglietti e gli abbonamenti portano a casa il 45% del costo - ha concluso -, se il governo interviene può essere un dibattito da affrontare". (ANSA).