Sala, perplesso sulla proposta di rendere balneabili i Navigli

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Questa estate alcune piscine di Milano rimarranno chiuse al pubblico per lavori di ristrutturazione e il consigliere comunale Marco Mazzei ha proposto di rendere balneabile la Darsena e un tratto dei Navigli per sopperire alla mancanza di impianti.

"Sono un po' perplesso - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - perché il tema non è solamente la balneabilità o la qualità dell'acqua, ma anche la vigilanza. Se succede un incidente in una piscina ci si rende conto subito ma sui Navigli, come fai a delimitarli? Lo stesso vale per la Darsena".

"È chiaro che tenere chiusi gli impianti crea disagio, stiamo mettendo mano a un problema radicato nel tempo - ha concluso -, perché sulla scarsa manutenzione delle piscine milanesi il problema risale a 20-30 anni fa". (ANSA).