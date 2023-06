Sala, Milano ha impegnato l'87% dei fondi Pnrr ma serve correre

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il Comune di Milano ha avuto, tra Pnrr e fondi europei, circa 970 milioni di euro e ne ha impegnati l'87%. "Abbiamo impegnato quasi tutto - ha confermato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della sottoscrizione di un protocollo con il comando provinciale della Guardia di finanza - ma quello che manca deve essere impegnato entro fine anno o all'inizio del 2024, perché poi bisogna lasciare due anni mediamente nei lavori pubblici per vedere completate le opere".

"Quindi nonostante siamo avanti si tratta di correre e l'indicazione che ho dato agli uffici è di mettere un occhio particolare al Pnrr, senza sacrificare gli altri fondi - ha proseguito - ma abbiamo creato così tante aspettative che non voglio fallire questa occasione". "Noi dobbiamo partire rapidamente, prima delle vacanze, perché è chiaro che se le risorse devono essere spese per metà del 2026 é difficile che, gare che non vengono avviate entro fine anno, troveranno la possibilità di trasformarsi in spesa - ha detto -. Stiamo accelerando ancora di più perché è necessario ma questa è una riflessione che fa Milano e che deve fare il paese".

Secondo Sala, quindi, il 2023 "è un anno delicatissimo. I prossimi 12 mesi sono essenziali anche se noi siamo abbastanza tranquilli perché siamo già parecchio avanti". (ANSA).