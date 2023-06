Politecnico Milano primo in Italia e 123mo nel mondo per QS

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il Politecnico di Milano raggiunge il suo miglior risultato di sempre nella Qs University Ranking, la classifica più importante dedicata al mondo universitario.

L'ateneo milanese si conferma infatti prima università in Italia e si posiziona al 123mo posto al mondo, su un totale di 1.500 università, guadagnando 16 posizioni.

Per la prima volta, come sottolineano dall'ateneo, il Politecnico entra nel top 9% delle università di eccellenza globali. L'università milanese si posiziona tra le prime 100 università al mondo per reputazione accademica e aziendale.

L'ateneo ha ottenuto, infatti, un miglioramento nel punteggio dell'Academic Reputation, passando dalla 96ma alla 94ma posizione.

"Questo importante posizionamento nel World University Ranking di QS rappresenta un traguardo significativo per il Politecnico di Milano, testimoniando il costante impegno dell'ateneo verso l'eccellenza accademica e la promozione della ricerca scientifica di livello internazionale", commenta la rettrice Donatella Sciuto.

Anche gli indicatori di internazionalizzazione, come il numero di docenti e studenti internazionali premiano il Politecnico. È rilevante il punteggio elevato ottenuto nell'indicatore inserito quest'anno International Research Network, che valuta il livello di collaborazione internazionale nella ricerca scientifica. (ANSA).