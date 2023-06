La Lombardia tiene, nel 2023 lieve calo vendite delle imprese

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Per il 2023 è attesa una contenuta diminuzione delle vendite delle imprese in Lombardia. Lo rileva la consueta indagine di Banca d'Italia sull'economia della regione.

Permangono difficoltà nel reperimento di input produttivi diversi dall'energia. Gli investimenti sono aumentati a tassi elevati anche nel 2022 (5,4% a valori costanti), mentre per il 2023 la maggioranza delle imprese ne prevede una riduzione.

Nelle costruzioni l'aumento sostenuto della produzione del comparto è stato alimentato anche dagli incentivi statali per interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali. Per il 2023 le imprese edili si attendono una riduzione della produzione. Nel mercato immobiliare le transazioni e i prezzi delle abitazioni sono aumentati in misura cospicua e più che nella media del Paese.

Nei servizi privati non finanziari, nel 2022 il fatturato è cresciuto in tutti i comparti, in particolare in quello dell'alloggio e ristorazione, che aveva risentito maggiormente delle misure di contenimento della pandemia. In prospettiva, l'indagine rileva per le imprese del terziario attese di sostanziale stabilità del fatturato a prezzi costanti nel 2023.

