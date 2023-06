Incendio in una palazzo a Milano, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Un incendio si è sviluppato intorno alle 16 e 50 negli ultimi 2 piani di una palazzo alla periferia di Milano, in via Gallarate 1. Nessuno è rimasto ferito anche perché gli ultimi piani - il 13esimo e il 14esimo coinvolti dalle fiamme - non sono ancora abitati ma in fase di arredo. Sul posto sono arrivate 9 squadre dei vigili del fuoco. (ANSA).