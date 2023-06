Il 30 giugno concerto per i trent'anni orchestra d'archi Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Compie trent'anni l'orchestra d'archi di Milano e per l'occasione celebrerà il traguardo con un concerto gratuito il 30 giugno agli Ibm Studios come omaggio alla città.

Da qui la scelta di un programma rappresentativo dell'originale identità artistica della compagine che, soprattutto negli ultimi anni, si è evoluta verso nuove forme di fruizione dei grandi autori della musica colta arrivando a utilizzare anche tecniche come la realtà aumentata e il videomapping.

Guidato dai membri del Quartetto Indaco, il nucleo dell'orchestra è composto da musicisti di grande esperienza nell'ambito della musica da camera a cui si aggiungono membri di formazioni cameristiche italiane e straniere: uno degli obiettivi dell'ensemble è infatti quello di offrire al pubblico un'esperienza speciale in cui l'orchestra si esibisce come un grande quartetto.

"Quest'anno, come moderni Ulisse, siamo approdati su diverse isole" racconta la direttrice artistica Claudia Brancaccio.

"Sperando prima o poi di ritornare in Palazzina Liberty, nostra Itaca al momento irraggiungibile a causa di una ristrutturazione - aggiunge - non ci siamo demoralizzati e abbiamo esportato la nostra idea di cultura e divulgazione in tutta la città".

Il 30 giugno in programma musiche di Dvorak, Gershwin, Rouse e anche una piccola sorpresa canora. In sala sarà possibile entrare dalle 20.15 e il concerto avrà inizio alle 21.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link bit.ly/prenotazione-30anniMilanoClassica. (ANSA).