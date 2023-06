Frana nel Varesotto, la Procura apre un'inchiesta

(ANSA) - LUINO (VARESE), 28 GIU - La Procura di Varese ha aperto un'inchiesta sulla frana che ha colpito un quartiere di Luino (Varese), lo scorso 5 gennaio, a seguito della quale i residenti di due condomini sono stati evacuati. Al momento un possibile rientro nelle abitazioni è previsto per il 2024.

A marzo, circa due mesi dopo la caduta di un costone roccioso che non causò feriti, Regione Lombardia ha effettuato un sopralluogo e quindi stanziato fondi per 640 mila euro, necessari per la messa in sicurezza della zona. Nelle scorse settimane sono stati risentiti i residenti. Il fascicolo è al momento in fase 'esplorativa' e senza indagati. (ANSA).