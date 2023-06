Da Banco Bpm 5 milioni ad Ambrosi per la stagionatura del Grana

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Banco Bpm e Sace hanno concesso un finanziamento da 5 milioni di euro al gruppo Ambrosi per realizzare nuovo impianto di stagionatura in grado di contenere oltre 120mila forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano a Castenedolo (Brescia). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per raggiungere 3 obiettivi previsti dalla tassonomia europea: mitigazione del cambiamento climatico, prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Ambrosi ha chiuso il 2022 con oltre 435 milioni di ricavi consolidati, per più del 50% realizzati all'estero in oltre 50 paesi.

"Da anni il gruppo Ambrosi opera secondo criteri di responsabilità in termini sociali, ambientali ed economici - spiega il presidente Giuseppe Ambrosi - nella convinzione che qualità, innovazione e protezione siano tutti elementi fondamentali finalizzati ad una crescita economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente". "Ritengo che sia necessario e imprescindibile - sottolinea - perseguire uno sviluppo aziendale sostenibile. La sostenibilità, declinata nei vari aspetti che caratterizzano la nostra attività sarà, infatti, il tema centrale della nostra strategia di business dei prossimi anni".

"Il gruppo Ambrosi - afferma Enrico Lemmo, responsabile Nord-Est di Banco Bpm - rappresenta da tempo una delle eccellenze italiane del settore agroalimentare e questo suo processo di trasformazione green rappresenta un ulteriore fiore all'occhiello per quanto riguarda la sua produzione". "Sostenere la transizione energetica green delle imprese dei nostri territori -conclude il manager - è un dovere che come banca sentiamo particolarmente forte, proprio per gli obiettivi Esg che ci siamo posti ormai da alcuni anni e che noi per primi intendiamo perseguire". (ANSA).