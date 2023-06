Con Ied Avant Défilé i nuovi designer in piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - I designer di domani scendono in piazza a Milano con lo Ied Avant Défilé - l'evento di fine anno della Scuola di Moda Ied Milano - in programma oggi e domani all'Arco della Pace, in una due giorni aperta al pubblico, invitato a scoprire e a votare le migliori collezioni degli studenti insieme a professionisti, docenti, esperti di moda e giornalisti.

Tredici stanze all'interno della struttura ottocentesca vedono protagoniste le 13 creazioni di 17 diplomandi in Fashion Design e Shoes and Accessories Design IED Milano, presentate in allestimenti diversi tra loro, a formare un racconto arricchito da momenti live in cui i capi prenderanno vita. Il contributo del pubblico porterà alla selezione dei tre progetti più votati, che vinceranno la partecipazione ai fashion show nazionali e internazionali cui IED interverrà nei prossimi mesi.

"Occupare il Dazio, edificio della storia di Milano così importante e imponente, significa farlo vivere e vibrare con racconti che abbiano un proprio ritmo e una propria identità - commenta Olivia Spinelli, coordinatrice e creative director dell'area moda IED Milano, nonché curatrice dell'evento. - Per il primo Avant Défilé aperto alla città si è pensato al concept del cuore pulsante come organo vitale che accomuna tutti gli individui, ed ai progetti esposti come ai battiti cardiaci degli esseri viventi". (ANSA).