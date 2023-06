Comune Milano e GdF firmano protocollo per tutela fondi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il Comune di Milano e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Pnrr, del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'accordo, firmato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare in sinergia per garantire l'uso lecito delle risorse destinate al Comune di Milano, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr.

Nel dettaglio il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza informazioni su possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell'interesse pubblico. L'intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune e per i militari del Corpo allo scopo di affinare le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

Questo protocollo "è uno strumento innovativo che permetterà di rafforzare il sistema dei controlli del Comune sul Pnrr - ha commentato il sindaco Sala -, così da accelerare le opere e rendere più efficace ed efficiente l'azione dell'amministrazione in questo ambito". Per il generale Mazzotta con questo protocollo "anticipiamo la repressione con la prevenzione. La Guardia di Finanza mette a disposizione le sue migliori professionalità, con ufficiali specializzati, e restituirà delle informazioni al Comune per consentire di intervenire nel recupero di somme erogate o di sospendere finanziamenti dove ci sia accertata una qualche anomalia". (ANSA).