Calcio: Monza; pronto un triennale per Armando Izzo

(ANSA) - MONZA, 28 GIU - Accordo trovato tra il Torino e il Monza, dove Armando Izzo ha disputato l'ultima stagione di serie A. Il difensore napoletano, il cui cartellino è proprietà del club granata, dopo l'ultimo anno in prestito è vicinissimo al passaggio definitivo in Brianza con un triennale da un milione a stagione. Nel campionato appena concluso, Izzo ha collezionato 30 presenze in biancorosso. (ANSA).