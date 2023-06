A.Fontana, 'preferisco Bertolaso nelle vesti di assessore'

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Preferisco vedere Guido Bertolaso nelle vesti di assessore, quindi egoisticamente direi che assolutamente lo voglio qua in Regione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, replicando ai cronisti che chiedevano se fosse contento del fatto che Bertolaso non è stato nominato commissario per la ricostruzione delle Regioni alluvionate, rimanendo così in giunta regionale. (ANSA).