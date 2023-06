A Milano apre la nuova M4 e l'Atm riorganizza le linee dei bus

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Con l'apertura della nuova metropolitana M4 fino a San Babila, l'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, mette in campo una riorganizzazione delle linee di superficie per evitare sovrapposizioni con la nuova linea.

Da mercoledì 5 luglio 13 linee saranno coinvolte da modifiche di percorso e corse aggiuntive per migliorare i collegamenti tra le diverse zone della città e la connessione tra le fermate di superficie e la rete metropolitana. Con questi interventi nascono tre nuove linee: il bus notturno NM4 che sostituisce di sera la metropolitana da Linate al centro città, il bus 85 e la festiva 903. Il bus notturno NM4 percorre la tratta Linate-Duomo sostituendo la M4 di sera durante la sospensione del servizio.

L'attuale linea 73, che va da San Babila a Linate, resta invece in servizio solo tra Linate Aeroporto e San Felicino, dove prende il nuovo nome di 973.

Altra novità riguarda l'orario della M4 che chiude più tardi: dal venerdì alla domenica i treni circolano fino alle ore 0:30 circa, come avviene per le altre linee metropolitane. Invece dal lunedì al giovedì la chiusura è prevista alle ore 22 e non più alle 21, per consentire di proseguire con i lavori necessari alla realizzazione di tutta la linea blu fino al futuro capolinea di San Cristoforo. (ANSA).