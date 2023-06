Taxiblu, senza sinergie a Milano le code ci saranno sempre

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "Servono maggiori sinergie tra tutti gli attori del trasporto pubblico, di linea e non, oltre che ottimizzare i flussi viabilistici migliorando le percorrenze. Senza questi presupposti code e attese ci saranno sempre": così, sulle polemiche per la mancanza di taxi a Milano, Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

"Il servizio Taxi deve lavorare e sta già lavorando per migliorarsi. Che ci siano in particolare modo in occasione di grandi eventi o in determinati orari e zone delle criticità è fatto noto per il quale, anche in accordo col Comune, si sta già lavorando per risolverli. È chiaro però altresì che gli effetti positivi delle misure messe in campo non sono la bacchetta magica che risolve tutto nell'arco di pochi giorni. Come è altrettanto vero che non è pensabile, giusto per fare un esempio, che il flusso di utenti in cerca di un mezzo pubblico che esce ad esempio da un concerto o una partita dallo stadio di San Siro, possa essere a carico solo dei Taxi e di pochi altri mezzi". "Ridurre al minimo le attese, ottimizzando il parco Taxi attuale, è già un obbiettivo sul quale si sta lavorando ma - chiosa Boccalini - ognuno per quanto riguarda il proprio ambito di competenza faccia la propria parte per migliorare una situazione complessiva legata al trasporto pubblico e non solo alle auto bianche". (ANSA).