Svelato mistero 'Aurora Scusa' su muri, è canzone 'Cilecca'

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - E' stato svelato il 'mistero' degli enigmatici adesivi, cartelloni e striscioni con la scritta "Aurora Scusa" con una grafica che ricorda un famoso farmaco che hanno iniziato a popolare nelle scorse settimane la provincia di Roma, fra cui in particolare Ostia, Monteverde e Portonaccio, suscitando curiosità dei residenti e interesse mediatico. E' la singolare campagna di marketing di "Cilecca (Aurora scusa)", il nuovo singolo del cantautore romano Extrasistoli distribuito da La Crème Records.

"Cilecca (Aurora scusa)" è - ha spiegato l'autore - un racconto didascalico "di una notte inizialmente magica, trasformatasi poi in una 'tragedia' che il genere maschile vive con ansia e vergogna, nonostante ci siano passati tutti. Il brano esorcizza con freschezza e acume i tabù, normalizza una situazione che ancora molti fingono di non aver vissuto, ma che fa parte degli imprevisti quotidiani come stonare quando si canta, sbagliare un accordo quando si suona, inciampare quando si corre".

Con questo brano autoironico, Extrasistoli è il primo artista in Italia a intitolare una canzone con "Cilecca", ma si augura di non essere l'ultimo d'ora in poi. "Cilecca nasce da una storia vera quanto strana: due settimane prima aveva vissuto una situazione analoga alla mia Treccio, il mio produttore, nonché migliore amico, sfogandosi con me per giorni non sapendosi spiegare l'accaduto. 'Tacci tua, m'hai contagiato' gli ho detto in quello che in romano è un affettuoso intercalare. Nonostante le sensazioni negative, sentivo più o meno all'altezza dello stomaco, un carico di parole pronte a risalire per essere prima scritte e poi cantate a squarciagola. Avevo il bisogno impellente di trasformare un'esperienza negativa in una canzone, possibilmente ironica, che facesse sentire tutti quelli come me in quel momento, a posto con loro stessi, perché alla fine è una cosa che capita a tutti, ma che nessuno dice", ha aggiunto Antonio Petruzziello, in arte Extrasistoli, classe '96. (ANSA).