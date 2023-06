L'idea di progetto di Cucinelli per la rinascita di Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Far rinascere il borgo di Castelluccio di Norcia, quasi completamente distrutto dal terremoto che nel 2016: è "l'idea di progetto", come l'ha definita, che l'imprenditore e mecenate Brunello Cucinelli, insieme alla sua famiglia e all'architetto Massimo de Vico Fallani, ha presentato alla stampa durante un incontro che si è tenuto nella Sala d'Onore della Triennale di Milano.

Castelluccio di Norcia "luogo benedetto da Dio, luogo dell'anima e dello spirito', luogo di incomparabile bellezza, lo ha definito questa mattina Cucinelli.

Il progetto, curato dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, è il risultato di una lunga ricerca condotta tanto sui documenti a stampa e su quelli di archivio quanto con ripetute indagini dirette eseguite durante numerosi sopralluoghi, che hanno avuto inizio nel 2017 e si sono ripetuti fino alla completa demolizione dei ruderi superstiti da parte dei vigili del fuoco. Un progetto "con una visione a cinque secoli" dove sono primari gli aspetti del restauro, della statica antisismica e del risparmio energetico, seguiti da altri, come l'adeguamento degli impianti e l'inserimento di nuove infrastrutture e di nuove funzioni, la riqualificazione paesaggistica e la realizzazione di opere di simbolo e di cultura.

"Sogno che Castelluccio sorga nuovamente qual era prima - ha detto Brunello Cucinelli -, con la sua vita vera fatta di attività agricola e commerciale, con un turismo amabile, rispettoso della sua primitiva forma e della sua lunga storia".

Il progetto consta di 28 tavole totali tra planimetrie, prospetti, dettagli, prospettive. Punti significativi sono la nuova disposizione dell'attività commerciale, le sistemazioni a verde con specie vegetali autoctone o naturalizzate, l'apertura di piccoli belvedere, i parcheggi, uno interrato e l'altro adeguatamente mimetizzato, la nuova piazza che diventa 'monumento' e simbolo della rinascita, il teatro all'aperto, tempio laico della vita culturale. (ANSA).