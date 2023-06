Fondazione Fiera Milano nel 2022 in utile per 9,7 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 con un utile per 9,7 milioni di euro (+67,5% in confronto allo scorso anno) e una crescita del patrimonio netto che si attesta a 740,5 milioni di euro, con un tasso di crescita annuale composto (cagr) di + 2,8%, dal 2019 al 2022. In particolare, cresce anche il margine operativo lordo, che passa da 37,2 milioni di euro del 2021 a 52,6 milioni del 2022, registrando un incremento di 41,6%, così come aumentano il valore della produzione operativa (71,5 milioni rispetto a 56,6 milioni nel 2021, + 26,3%) e il valore aggiunto (57,8 milioni su 41,7 milioni nel 2021, + 38,5%). "L'elemento di novità è rappresentato - spiega la Fondazione in una nota - dall'integrazione volontaria nel bilancio 2022 dell'informativa economica con quella di sostenibilità in un documento unico, anticipando la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive dell'Unione Europea, che sarà in vigore dal 2025 per diffondere quanto più possibile la cultura della trasparenza e della legalità". (ANSA).