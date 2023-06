Fedez e J-Ax insieme in piazza del Duomo a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Alle 19.30 l'attesa è sempre più palpabile. Lo spettacolo è iniziato da un'ora e mezza, ma i fan più accaniti sono in piazza Duomo dalle prime ore del mattino e aspettano di vedere salire sul palco i 'big' come Tedua, Lazza, Tananai e Matteo Paolillo. Piazza piena per 'Love mi', il festival musicale ideato da Fedez con una scaletta di oltre 30 artisti che ha portato più di 19 mila persone nel cuore di Milano. Dopo le prime esibizioni tra cui quelle di Luigi Strangis, La Sad e Il Pagante, il pubblico ha iniziato a scaldarsi con Fred De Palma, la cantante e attrice Ana Mena e alcuni dei tormentoni del periodo come 'Forse morirò' di Clara. In tanti, naturalmente, aspettano Fedez, che circa a metà della prima parte dello show ha salutato alcuni dei fan che sono riusciti ad accaparrarsi il posto nelle prime file.

Alle 20.15 è salita Mara Sattei con il brano 'Tasche' e il successo di Sanremo 'Duemilaminuti', mentre più tardi si sono esibiti di Achille Lauro, Tony Effe, Massimo Pericolo e J-Ax.

L'evento ideato dal rapper milanese e inserito all'interno del palinsesto 'Milano è Viva' promosso dall' amministrazione comunale, anche quest'anno si lega a una raccolta fondi destinata a sostenere l'associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, persegue l'obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. (ANSA).