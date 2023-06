Da Nespresso nuovo modello di lavoro, più inclusione e fiducia

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Un nuovo modello organizzativo che favorisce inclusione, fiducia e produttività e che si basa su una logica non gerarchica. Si chiama AEquacy e a introdurlo è Nespresso per rispondere alle esigenze delle persone nei confronti del lavoro soprattutto dopo la pandemia, quando si sono diffusi sempre più fenomeni come il 'quiet quitting', la 'great resignation' ed è aumentato il burnout.

I risultati, secondo l'azienda, si vedono già dopo i primi mesi. I dipendenti, secondo un'indagine interna, hanno notato un incremento dell'agilità e della fluidità del lavoro del 34%, con un aumento della velocità del processo decisionale del 21%, fiducia nei confronti dei colleghi aumentata del 20%, con un focus crescente (+15%) verso il miglioramento continuo. Ma è l'allineamento sulle priorità del team l'elemento maggiormente apprezzato del nuovo sistema, seguito dall'autonomia personale e dalla collaborazione con gli altri membri del team. AEquacy è basato su una divisione per ruoli e competenze e permette di instaurare relazioni secondo logica non gerarchica, ma per responsabilizzazione, dando la disponibilità ai singoli di espandere il proprio potenziale individuale e di team, diventando team-autorganizzanti.

"La responsabilità è la chiave di tutto, da una parte le persone sono autonome nella definizione degli obiettivi, nella pianificazione delle attività e nel loro raggiungimento, dall'altra non sono mai sole il team è sempre a supporto in ogni momento", dichiara Simona Liguoro HR Director di Nespresso Italiana. Nespresso "ha voluto affrontare questa sfida affidandosi a noi di Asterys che, dal 2018, abbiamo lanciato AEquacy, un design organizzativo senza supervisori e manager che trasforma l'impostazione tradizionale delle aziende, ripensandola a partire dalla persona e dalle sue potenzialità", dichiara Stefano Petti, partners di Asterys. (ANSA).