Cresce il comparto surgelati nel 2022, fatturato +9% in un anno

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Gli italiani hanno combattuto l'impennata dell'inflazione evitando gli sprechi e premiando i prodotti alimentari surgelati. È quanto emerge dal 'Rapporto Annuale sui Consumi dei prodotti surgelati' di Iias (Istituto italiano alimenti surgelati), che ha fotografato l'andamento del settore in Italia nel 2022.

Lo scorso anno, secondo il rapporto, "i consumi hanno sfiorato il milione di tonnellate, raggiungendo quota 990.713, crescendo a volume del +1,2%, in controtendenza rispetto all'alimentare in generale (-4,4%). Il consumo pro capite ha registrato un nuovo record, con 16,8 kg di media di surgelati consumati a persona, contro i 16,6 del 2021. Determinante nella crescita il Fuoricasa, che ha segnato un +17,1%. A crescere è anche il fatturato del comparto surgelati (+9%), arrivato a 5,3 miliardi di euro".

"In uno scenario alimentare caratterizzato da non poche criticità, gli alimenti surgelati si confermano parte integrante delle scelte alimentari degli italiani", afferma Giorgio Donegani, presidente Iias. "Dopo il biennio pandemico e dei lockdown (2020-2021), che aveva portato a un boom dei consumi domestici di surgelati (+14% nel 2021 rispetto al 2019) e a un calo del Fuoricasa (-24% nello stesso periodo), il post-pandemia mostra un sostanziale riequilibrio dei pesi tra consumi domestici e fuori-casa di surgelati. Il 2022 porta una ulteriore crescita dei consumi dei surgelati e questo - conclude Donegani - accade nell'anno del 60° anniversario di IIAS, nato in contemporanea con l'ingresso dei prodotti sottozero nei freezer dei consumatori italiani". (ANSA).